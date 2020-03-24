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В Гомеле эвакуируют сотрудников горгаза: в здании нашли подозрительную коробку, перемотанную скотчем
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в здании горгаза обнаружили подозрительную коробку. На место вызвали милицию и саперов,
Утром в Гомеле в милицию позвонил работник предприятия «Гомельгаз» и сообщил, что на четвертом этаже здания на лестничной площадке он обнаружил бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем.
К зданию выехала саперно-пиротехническая группа.
В целях безопасности работников предприятия эвакуируют.
(Будет дополнено).
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В Гомеле эвакуируют сотрудников горгаза: в здании нашли подозрительную коробку, перемотанную скотчем
Утром в Гомеле в милицию позвонил работник предприятия «Гомельгаз» и сообщил, что на четвертом этаже здания на лестничной площадке он обнаружил бесхозную...
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