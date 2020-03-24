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В Гомеле эвакуируют сотрудников горгаза: в здании нашли подозрительную коробку, перемотанную скотчем

24.03.2020 12:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в здании горгаза обнаружили подозрительную коробку. На место вызвали милицию и саперов, сообщает МВД.


Утром в Гомеле в милицию позвонил работник предприятия «Гомельгаз» и сообщил, что на четвертом этаже здания на лестничной площадке он обнаружил бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем.

К зданию выехала саперно-пиротехническая группа.

В целях безопасности работников предприятия эвакуируют.

(Будет дополнено).

 
Теги: Гомель
 
 
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Утром в Гомеле в милицию позвонил работник предприятия «Гомельгаз» и сообщил, что на четвертом этаже здания на лестничной площадке он обнаружил бесхозную...
 
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