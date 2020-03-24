Экипаж покинул самолет, а тот укатился по полосе. Посмотрите, как его ловили (но не поймали)

Источник материала: Tut.by

В Конго экипаж и работники аэропорта забыли подложить под шасси Boeing 727 противооткатные упоры. Из-за неполадок с гидравлическими системами у самолета не сработал стояночный тормоз, и он просто укатился по полосе. Его пытались догнать и поймать, но ничего не вышло. Происходящее сняли на видео: посмотрите, как это произошло.