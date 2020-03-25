В Пинске при пожаре в собственном доме погиб 70-летний пенсионер

Источник материала: Полесская правда

С 16 по 22 марта на территории г. Пинска и Пинского района зарегистрировано 5 пожаров. Подробности происшествий корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

19 марта произошел пожар в двухквартирном доме по ул. Песчаной, 3 в Пинске. К моменту приезда двух отделений Пинского ГРОЧС, в 14.54, кровля дома была охвачена огнем, горело внутри строения. В 15.03 звеном газодымозащиты на полу в жилой комнате был обнаружен обгоревший труп хозяина квартиры № 1. В результате пожара огнем повреждены кровля по всей площади жилого дома, перекрытия, стены и имущество в квартире № 1. Квартира № 2 не повреждена.

19 марта в 00.17 в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении в д. Ставок по ул. Молодежной, 11. К моменту прибытия сотрудников ГОЧС строение было полностью охвачено огнем. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество и мотоблок, находившийся в хозяйственном строении. Пострадавших нет.

В тот же день в 15.56 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в г.п. Логишин по ул. Чкалова, 36. По прибытии к месту вызова в 16.02 сотрудников ПАСП № 18 г.п. Логишин Пинского ГРОЧС было установлено, что кровля хозяйственного строения полностью охвачена огнем. В результате пожара огнем полностью уничтожена кровля, повреждено имущество внутри строения.

20 марта произошел пожар в хозяйственном строении в д. Колбы по ул. Садовой, 26. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит кровля хозяйственного строения, хозяева находились на улице. В результате пожара огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество в хозяйственном строении. Пострадавших нет.

В этот же день в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении в д. Сушицк по ул. Спокойной, 16. В результате пожара огнем были уничтожены кровля, перекрытие, имущество в хозяйственном строении. Пострадавших нет.

Что касается пожаров в экосистемах, то за прошедшую неделю подразделения МЧС 11 раз выезжали на ликвидацию горения сухой растительности. Всего с начала года работники Пинского горрайотдела по ЧС 22 раза выезжали на тушение сухой травы и растительности.

Инна УРБАНОВИЧ