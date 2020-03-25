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Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

25.03.2020 10:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Несанкционированная расклейка объявлений» – так на юридическом языке звучит то, что многие из нас не только наблюдали, но и делали хотя бы раз в жизни. Как правило, распространением информационных листовок и рекламных объявлений занимаются люди, желающие получить быстрый дополнительный доход. А то, что их действия подпадают под статью административного Кодекса Республики Беларусь – никто и не задумывается.

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

Стоит отметить, что работники местных исполнительных и распорядительных органов, жилищно-эксплуатационных служб и органов внутренних дел имеют полномочия по составлению протоколов об административной ответственности за несанкционированную расклейку объявлений.

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

Такая «реклама» портит облик нашего города. Борьба с этим явлением ведется постоянно. Поиск нарушителей по расклейке информационных листовок и рекламных объявлений в неустановленных местах является одним из наиболее сложных.

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

В ходе очередного рабочего рейда 10 марта 2020 года специалистами администрации Московского района выявлен гражданин, который расклеивал объявления рекламного характера на столбах освещения вдоль пешеходных тротуаров по улице Московской.

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

В отношении данного гражданина был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 21.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 15 базовых величин.

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

Так, с начала 2020 года специалистами администрации Московского района г. Бреста (отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) совместно с рабочими группами ЖЭС было проведено 88 санитарно-экологических рейдов, составлено 10 протоколов службами администрации и 5 – ЖЭС.

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

Администрация Московского района г. Бреста напоминает: согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь расклеивание информационных листовок и рекламных объявлений в неустановленных местах влечет за собой штраф в размере до 25 базовых величин – на физическое лицо, до 50 базовых величин – на индивидуального предпринимателя, от 20 до 100 базовых величин – на юридическое лицо.

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

Попался расклейщик объявлений "Деньги в долг". Ему влепили штраф в размере 15 базовых

 
Теги: Брест
 
 
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  «Несанкционированная расклейка объявлений» – так на юридическом языке звучит то, что многие из нас не только наблюдали, но и делали хотя бы раз в жизни. Как...
 
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