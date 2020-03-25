Источник материала: Виртуальный Брест

«Несанкционированная расклейка объявлений» – так на юридическом языке звучит то, что многие из нас не только наблюдали, но и делали хотя бы раз в жизни. Как правило, распространением информационных листовок и рекламных объявлений занимаются люди, желающие получить быстрый дополнительный доход. А то, что их действия подпадают под статью административного Кодекса Республики Беларусь – никто и не задумывается.





Стоит отметить, что работники местных исполнительных и распорядительных органов, жилищно-эксплуатационных служб и органов внутренних дел имеют полномочия по составлению протоколов об административной ответственности за несанкционированную расклейку объявлений.





Такая «реклама» портит облик нашего города. Борьба с этим явлением ведется постоянно. Поиск нарушителей по расклейке информационных листовок и рекламных объявлений в неустановленных местах является одним из наиболее сложных.





В ходе очередного рабочего рейда 10 марта 2020 года специалистами администрации Московского района выявлен гражданин, который расклеивал объявления рекламного характера на столбах освещения вдоль пешеходных тротуаров по улице Московской.





В отношении данного гражданина был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 21.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 15 базовых величин.





Так, с начала 2020 года специалистами администрации Московского района г. Бреста (отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) совместно с рабочими группами ЖЭС было проведено 88 санитарно-экологических рейдов, составлено 10 протоколов службами администрации и 5 – ЖЭС.





Администрация Московского района г. Бреста напоминает: согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь расклеивание информационных листовок и рекламных объявлений в неустановленных местах влечет за собой штраф в размере до 25 базовых величин – на физическое лицо, до 50 базовых величин – на индивидуального предпринимателя, от 20 до 100 базовых величин – на юридическое лицо.







