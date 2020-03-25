Законно и закономерно: на сколько осудили борисовского вора-рецидивиста?

Источник материала: Единство

В июне 2019 года владелец автомашины AUDI-80, находясь на промышленной территории по ул. Демина, на несколько минут оставил дверь не запертой. Обвиняемый, воспользовавшись сложившейся ситуацией, проник в автомашину и тайно похитил сумку с деньгами и личными вещами потерпевшего, причинив ему имущественный вред на сумму 206 руб. 75 коп.

Он же, повторно, в июле 2019 года проник в кабинет директора одного из акционерных обществ, расположенных в Борисове, откуда похитил мужскую сумку, в которой находились денежные средства, документы, мобильный телефон и иное имущество на общую сумму 526 руб.

Через несколько дней по той же схеме проник в кабинет главного экономиста другого акционерного общества, где из сумки похитил кошелек и денежные средства на сумму 77 руб.

А в начале августа 2019 года обвиняемый, проникнув в кабинет «контора СТЦ», расположенный в здании поста ЭЦ транспортного унитарного республиканского предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» в Борисове, совершил хищение личного имущества на общую сумму 106 руб. 95 коп.

Далее мужчина совершил кражу на сумму 98 руб. 71 коп. из складского помещения, расположенного в здании пищеблока одного из учреждений здравоохранения Борисова.

В октябре 2019 года он проник в кабинет директора ТЦ «Е-Сити», где из сумки похитил кошелек и сувенирную ложку на общую сумму 233 руб.

В этот же день через незапертую дверь вор проник в один из кабинетов ОАО «Веста-Борисов», где также похитил кошелек с находящимися в нем денежными средствами, причинив ущерб на сумму 328 руб. 80 коп.

После этого обвиняемый, осознавая, что на похищенных банковских картах могут содержаться денежные средства, принадлежащие потерпевшим, путем ввода пин-кодов похитил с карт-счетов 100 и 400 руб.

В ходе судебного заседания обвиняемый раскаялся в содеянном и признал себя виновным в полном объеме. Также пояснил, что в указанный в обвинении период времени проникал в помещения через незапертые двери с целью хищения. Хищение из автомобиля совершил ввиду недостаточной бдительности его владельца.

Приговором суда Борисовского района мужчина признан виновным. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также к обвиняемому были применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Е.А. Яскевич, старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса