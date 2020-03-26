Неизвестные (может быть по неосторожности) уничтожают мусорные контейнеры в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

За примерами такого рода далеко ходить не надо: 25 марта в 16.51 по ул. Куйбышева произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере, в результате ЧС огнем уничтожен мусорный контейнер. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.





И, казалось бы, что может быть проще и надёжнее, чем соблюдение элементарной культуры безопасности, однако, как говорят: не для всех закон писан.

Мы ежедневно подвергаем свою жизнь рискам, зачастую осознанно. Так по причинам неосторожного обращения с огнем - брошенной спички или сигареты на территории г. Бреста с января 2020 года зафиксировано 7 пожаров в пластиковых мусорных контейнерах. В результате пожаров огнем уничтожено 8 и повреждено 2 мусорных контейнера (принадлежащих КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод») на сумму более 2000 белорусских рублей. За 2019 г. на территории г. Бреста зафиксировано 15 пожаров, в результате которых уничтожено 19 и повреждено 2 мусорных контейнера на сумму 6300 белорусских рублей.





Детская шалость с огнем тоже имеет место в числе причин возникновения пожаров в пластиковых мусорных контейнерах, показательный пример - 22.01.2020 г. возвращаясь со школы домой, учащиеся одного из учреждений образований Московского р-на г. Бреста решили сжечь тетрадь своего одноклассника. Один из учащихся зажег тетрадь и бросил ее в картонную коробку, стоящую за мусорным контейнером. Вследствие чего, вскоре загорелся и мусорный контейнер. В результате пожара огнем уничтожен 1 и поврежден 1 мусорные контейнеры, принадлежащие КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод». Учащимся 2007 г.р. нарушено требование п. 6.1 (совершены действия, приведшие к возникновению пожара) ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь». В действиях учащегося отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 КоАП Республики Беларусь в связи с тем, что он не достиг возраста, с которого в соответствии со ст. 4.3 КоАП Республики Беларусь наступает административная ответственность. В связи с этим материальный ущерб, причиненный КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» в результате пожара возмещали родители ученика в размере 450 белорусский рублей 43 копейки. О данном происшествии направлена информация в ОВД и управление по образованию администрации Московского района г. Бреста для принятия мер реагирования.





Работники Брестского ГОЧС напоминают жителям города о соблюдении основных правил пожарной безопасности, призывают бережно относиться к имуществу города и быть ответственными в вопросах личной безопасности и безопасности своих близких.