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Во время пала сухой травы в Бобруйске мужчина получил тяжелые ожоги 90% тела
Источник материала: Tut.by
При тушении пожара на участке сгоревшей сухой растительности на поле в Бобруйске на улице Березинской нашли мужчину. Личность его,
Мужчина госпитализирован в Бобруйскую больницу скорой медицинской помощи с термическим ожогом III-IIIб степени 90% тела в крайне тяжелом состоянии.
В результате пожара выгорела сухая растительность на площади 25 м.кв.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.
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Личность его, сообщает МЧС, еще устанавливается.
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