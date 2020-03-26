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Во время пала сухой травы в Бобруйске мужчина получил тяжелые ожоги 90% тела

26.03.2020 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При тушении пожара на участке сгоревшей сухой растительности на поле в Бобруйске на улице Березинской нашли мужчину. Личность его, сообщает МЧС, еще устанавливается.


Фото носит иллюстративный характер. Вадим Замировский, TUT.BY

Мужчина госпитализирован в Бобруйскую больницу скорой медицинской помощи с термическим ожогом III-IIIб степени 90% тела в крайне тяжелом состоянии.

В результате пожара выгорела сухая растительность на площади 25 м.кв.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

 
 
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