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Сотрудники МЧС просят брестчан не жечь растительность. Установлен антирекорд по палам

07.04.2020 16:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За текущие сутки в Бресте зарегистрировано 7 случаев загорания сухой растительности. И такие рекорды, к сожалению, будут учащаться, если граждане не пересмотрят своё отношение к вопросу безопасности.

Сотрудники МЧС просят брестчан не жечь растительность. Установлен антирекорд по палам

Картина вчерашнего дня (06.04.2020) – неутешительна, и это лишь доказывает постулат: человеческий фактор – основополагающее звено в цепочке трагических последствий. Сжигая мусор, сухую траву, люди порой не представляют, к последствиям какого масштаба это может привести.

Сотрудники МЧС просят брестчан не жечь растительность. Установлен антирекорд по палам

Однако, как известно, незнание не освобождает от ответственности!

Сотрудники МЧС просят брестчан не жечь растительность. Установлен антирекорд по палам

Загорания в областном центре зафиксированы по ул. Криштофовича (площадь горения -60 м²), ул. Вульковская (10 м²), ул Минская (100 м²), садовое товарищество «Полянка»-2 (50 м²), ул. Мошенского (50 м²), ул. Сальникова (15 м²), ул. Суворова (80 м²).

По всем случаям проводятся проверки, устанавливаются виновные лица. К счастью, пожары такого характера обошлись без жертв. Однако были случаи, когда при таких ЧС гибли люди.

Необходимо помнить, выжигание травы может стать причиной возгорания ближайших строений. Под особым контролем Брестского ГОЧС – районы Козловичи, Варшавское шоссе, Плоска, Вычулки, Красный двор и др.

С наступлением устойчивой теплой погоды и дефицита осадков наступил пожароопасный период: разведение костров, выжигание растительности строго запрещается в неустановленных местах и лесопарковых зонах. Если с приходом весны хочется отдохнуть на природе, то делать это нужно в местах, где все предусмотрено для пикника.

 
Теги: Брест
 
 
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