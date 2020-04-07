Сотрудники МЧС просят брестчан не жечь растительность. Установлен антирекорд по палам

Источник материала: Виртуальный Брест

За текущие сутки в Бресте зарегистрировано 7 случаев загорания сухой растительности. И такие рекорды, к сожалению, будут учащаться, если граждане не пересмотрят своё отношение к вопросу безопасности.





Картина вчерашнего дня (06.04.2020) – неутешительна, и это лишь доказывает постулат: человеческий фактор – основополагающее звено в цепочке трагических последствий. Сжигая мусор, сухую траву, люди порой не представляют, к последствиям какого масштаба это может привести.





Однако, как известно, незнание не освобождает от ответственности!





Загорания в областном центре зафиксированы по ул. Криштофовича (площадь горения -60 м²), ул. Вульковская (10 м²), ул Минская (100 м²), садовое товарищество «Полянка»-2 (50 м²), ул. Мошенского (50 м²), ул. Сальникова (15 м²), ул. Суворова (80 м²).

По всем случаям проводятся проверки, устанавливаются виновные лица. К счастью, пожары такого характера обошлись без жертв. Однако были случаи, когда при таких ЧС гибли люди.

Необходимо помнить, выжигание травы может стать причиной возгорания ближайших строений. Под особым контролем Брестского ГОЧС – районы Козловичи, Варшавское шоссе, Плоска, Вычулки, Красный двор и др.

С наступлением устойчивой теплой погоды и дефицита осадков наступил пожароопасный период: разведение костров, выжигание растительности строго запрещается в неустановленных местах и лесопарковых зонах. Если с приходом весны хочется отдохнуть на природе, то делать это нужно в местах, где все предусмотрено для пикника.