В Щучинском районе загорелась сухая трава - сгорело более 20 домов

Источник материала: Tut.by

Днем 7 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Щучинском районе. В результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане, сообщили в Следственном комитете.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По данным следователей, около 11.00 часов 70-летний местный житель во дворе своего дома осуществлял пал сухой травы. Со слов мужчины, он контролировал процесс, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В результате возгорания жители деревни не пострадали. Следователи осматривают места происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.