|
В Щучинском районе загорелась сухая трава - сгорело более 20 домов
Источник материала: Tut.by
Днем 7 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Щучинском районе. В результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане,
По данным следователей, около 11.00 часов 70-летний местный житель во дворе своего дома осуществлял пал сухой травы. Со слов мужчины, он контролировал процесс, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.
В результате возгорания жители деревни не пострадали. Следователи осматривают места происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 7 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Щучинском районе. В результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)