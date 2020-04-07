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В Щучинском районе загорелась сухая трава - сгорело более 20 домов

07.04.2020 21:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 7 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Щучинском районе. В результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно проживали граждане, сообщили в Следственном комитете.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По данным следователей, около 11.00 часов 70-летний местный житель во дворе своего дома осуществлял пал сухой травы. Со слов мужчины, он контролировал процесс, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В результате возгорания жители деревни не пострадали. Следователи осматривают места происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

 
 
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Днем 7 апреля в МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Щучинском районе. В результате пожара сгорело более 20 домов, в двух из которых постоянно...
 
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