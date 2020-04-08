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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Целая деревня сгорела в Щучинском районе Огнем повреждены более 20-ти домов. Никто из жителей, к счастью, не пострадал. Как стало известно, накануне 70-летний житель решил сжечь траву на своем участке. По его...

Огнем повреждены более 20-ти домов. Никто из жителей, к счастью, не пострадал. Как стало известно, накануне 70-летний житель решил сжечь траву на своем участке. По его словам, он контролировал весь процесс, пока огонь не потух. Однако спустя время пламя снова вспыхнуло. На месте сейчас работают криминалисты. Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.