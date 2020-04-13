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Пожар в Детской инфекционной больнице Минска
Источник материала: БTКороткое замыкание в дезинфекционной камере могло стать причиной пожара в Детской инфекционной больнице в Минске. Сегодня утром огонь охватил подвал здания. 44 человека, из них 26 пациентов, эвакуировали из-за возгорания. Его быстро ликвидировали. Никто не пострадал. Причину пожара выясняют специалисты.
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Короткое замыкание в дезинфекционной камере могло стать причиной пожара в Детской инфекционной больнице в Минске. Сегодня утром огонь охватил подвал здания. 44...
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