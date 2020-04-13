Источник материала: Виртуальный Брест

Днём 11 апреля в учреждение здравоохранения был доставлен 15-летний юноша с телесными повреждениями. Следователями установлено, что школьник вместе с двумя друзьями в этот день проник в заброшенное здание, где ранее находились производственные цеха.





В помещении распределительного пункта электроэнергии юноша встал на кабельную линию, в результате чего был травмирован электрическим током.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В связи с продлением школьных каникул следователи рекомендуют:



- объясняйте детям правила безопасного поведения;

- контролируйте любым удобным способом их местонахождение.