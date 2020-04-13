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Школьник решил поиграть с кабельной линией в "заброшке" и получил удар электрическим током
13.04.2020 14:30 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днём 11 апреля в учреждение здравоохранения был доставлен 15-летний юноша с телесными повреждениями. Следователями установлено, что школьник вместе с двумя друзьями в этот день проник в заброшенное здание, где ранее находились производственные цеха.
В помещении распределительного пункта электроэнергии юноша встал на кабельную линию, в результате чего был травмирован электрическим током.
По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Днём 11 апреля в учреждение здравоохранения был доставлен 15-летний юноша с телесными повреждениями. Следователями установлено, что школьник вместе с двумя...
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