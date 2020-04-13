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Тайна похищенных туй: кто и зачем?

13.04.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Работник медучреждения при обходе территории обратил внимание на подозрительного мужчину с двумя белыми пакетами в руках. Сторож окликнул незнакомца и попросил показать, что находится внутри. Неизвестный не стал сопротивляться, показал содержимое и сознался, что выкопал с прилегающей территории несколько туй.

Похитителем оказался 49-летний житель Круглянского района Могилевской области. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 10.5 КоАП Республики Беларусь (мелкое хищение).

Сегодня, в условиях непростой эпидемической обстановки люди стали проявлять качества, которые порой в обычной жизни незаметны. Некоторые шьют бесплатно маски врачам и обычным людям, такси безвозмездно развозят медиков, индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общественного питания, организовывают доставку горячих обедов…

Весь мир объединился против общей беды, благодарит врачей и заботится о них. Очень жаль, что сегодня находятся и те, кто даже в такой обстановке способен на совершенно иные поступки. Тем более – у лечебного учреждения.

 
 
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