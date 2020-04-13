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Авария с участием общественного транспорта в микрорайоне Шабаны
Источник материала: БTАвтобус врезался в мачту освещения. Столб упал, у транспортного средства повреждена передняя часть справа. По информации ГАИ, водитель рейсового автобуса №93, который двигался по улице Селицкого со стороны Бачило в направлении Шабанов, утратил внимание и наехал на осветительную мачту. Одна пассажирка получила травмы.
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Автобус врезался в мачту освещения. Столб упал, у транспортного средства повреждена передняя часть справа. По информации ГАИ, водитель рейсового автобуса №93,...
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