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Авария с участием общественного транспорта в микрорайоне Шабаны

13.04.2020 18:54 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Автобус врезался в мачту освещения. Столб упал, у транспортного средства повреждена передняя часть справа. По информации ГАИ, водитель рейсового автобуса №93, который двигался по улице Селицкого со стороны Бачило в направлении Шабанов, утратил внимание и наехал на осветительную мачту. Одна пассажирка получила травмы.
 
 
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Автобус врезался в мачту освещения. Столб упал, у транспортного средства повреждена передняя часть справа. По информации ГАИ, водитель рейсового автобуса №93,...
 
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