В Витебске осудили мужчину, который пытал жену горячим утюгом

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске вынес приговор 42-летнему мужчине, который пытал жену горячим утюгом. Он получил 3 года колонии общего режима, сообщает Верховный суд.





Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, совершенном способом, носящим характер мучения или истязания.

Смягчающим обстоятельством суд признал то, что у мужчины трое малолетних детей.

Напомним, семейная драма произошла вечером в субботу, 30 ноября 2019 года, в одной из многоэтажек на улице Петруся Бровки в Витебске. Пьяный муж из-за ревности избил жену, а потом стал прижигать ее тело горячим утюгом. Детей дома в этот момент не было.

На следующий день, 1 декабря, мужчина проснулся и увидел, что жена лежит в постели со следами побоев и ожогов. Но он не оказал ей никакой помощи и не вызвал скорую.

Медпомощи женщина дождалась почти через двое суток после пыток утюгом. Днем в понедельник, 2 декабря, ее мать привезла домой детей, которые гостили у нее в выходные. Увидела избитую дочь, забрала ее к себе домой. Оттуда вызвали скорую. Медики сообщили о случившемся в милицию. Ее мужа в этот же день задержали.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.