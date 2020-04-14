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В Витебске осудили мужчину, который пытал жену горячим утюгом

14.04.2020 08:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске вынес приговор 42-летнему мужчине, который пытал жену горячим утюгом. Он получил 3 года колонии общего режима, сообщает Верховный суд.


Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, совершенном способом, носящим характер мучения или истязания.

Смягчающим обстоятельством суд признал то, что у мужчины трое малолетних детей.

Напомним, семейная драма произошла вечером в субботу, 30 ноября 2019 года, в одной из многоэтажек на улице Петруся Бровки в Витебске. Пьяный муж из-за ревности избил жену, а потом стал прижигать ее тело горячим утюгом. Детей дома в этот момент не было.

На следующий день, 1 декабря, мужчина проснулся и увидел, что жена лежит в постели со следами побоев и ожогов. Но он не оказал ей никакой помощи и не вызвал скорую.

Медпомощи женщина дождалась почти через двое суток после пыток утюгом. Днем в понедельник, 2 декабря, ее мать привезла домой детей, которые гостили у нее в выходные. Увидела избитую дочь, забрала ее к себе домой. Оттуда вызвали скорую. Медики сообщили о случившемся в милицию. Ее мужа в этот же день задержали.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Витебск
 
 
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Семейная драма произошла вечером в субботу, 30 ноября 2019 года, в одной из многоэтажек на улице Петруся Бровки в Витебске. Пьяный муж из-за ревности избил жену, а потом...
 
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