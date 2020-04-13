Мужчина прокладывал кабель у дома и внезапно откопал снаряд

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение от местного жителя об обнаружении боеприпаса времен войны. Мужчина рассказал, что при проведении работ по прокладке кабеля у строящегося дома он обнаружил предмет, напоминающий снаряд.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. При обследовании территории других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.

По оценке специалистов, взрывоопасным объектом оказался артиллерийский снаряд 76мм времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время найденный объект уничтожен.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская