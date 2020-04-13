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Мужчина прокладывал кабель у дома и внезапно откопал снаряд
13.04.2020 16:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение от местного жителя об обнаружении боеприпаса времен войны. Мужчина рассказал, что при проведении работ по прокладке кабеля у строящегося дома он обнаружил предмет, напоминающий снаряд.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. При обследовании территории других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.
По оценке специалистов, взрывоопасным объектом оказался артиллерийский снаряд 76мм времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время найденный объект уничтожен.
Старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
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В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение от местного жителя об обнаружении боеприпаса времен войны. Мужчина рассказал, что при проведении...
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