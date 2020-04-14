Источник материала: Радзiма





Каждый день в Глусском районе горит трава, и местные спасатели выезжают на такие возгорания по несколько раз за сутки.

К счастью, до трагедий у нас пока не доходит, но каждый раз, когда горит трава, ситуация балансирует, что называется, на грани. К примеру, так было в марте возле Степановки, когда сгорело 20 гектаров и только благодаря тому, что ветер дул в другую сторону, не загорелись ближние дома. Так было и в прошедшую пятницу, 10 апреля, когда горела трава возле Слободки и огонь с поля даже успел «зайти» в три двора, но обошлось.

Сообщение об этом пожаре дежурный Глусского РОЧС принял в 12 часов дня, и на место сразу же выехали четыре машины, рассказал старший инспектор ИНиП Глусского РОЧС Роман Цапик. Огонь общими силами удалось укротить, но 0,9 гектара травы сгорело. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, тех, кто допустил это неосторожное обращение, установить пока не удалось.

В этот же день спасатели ликвидировали загорание сухой растительности возле деревни Заполье (Калатичского сельсовета), там трава сгорела на 0,94 га, а в воскресенье горела трава вдоль поймы Птичи в Глуске.

МЧС не устает напоминать: люди, будьте осторожны, думайте о своей безопасности, о жизнях других людей! Прислушиваются, как видим, далеко не все. Только за одни сутки 12 апреля (с утра воскресенья до утра понедельника) в Беларуси зарегистрировано 100 пожаров травы и кустарников на общей площади 50,6 гектара, а за прошедшие выходные дни в Могилёвской области спасатели 30 раз выезжали на тушение сухой растительности.

О. ПЕТРОВА

Фото предоставлено Глусским РОЧС