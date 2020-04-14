Полесье просит дождя. За сутки в стране сгорели 100 га леса

Источник материала: Tut.by

За сутки в Беларуси потушили 24 лесных пожара на площади 101 га, сообщает МЧС .



Фото использовано в качестве иллюстрации

13 апреля разгорелся лесной пожар возле деревни Ситница Лунинецкого района Брестской области. Если в 10.00 площадь очага была 10 га, то через 20 часов фронт пожара составил около 100 га. Тушение затрудняется отсутствием подъездных путей и заболоченностью. По состоянию на 6.00 14 апреля пожар локализован.

Также спасатели и лесники продолжают бороться с огнем на болотах в Столинском районе, где горят сухая трава и кусты возле деревни Ястребель. По состоянию на утро вторника общая площадь, пройденная фронтом пожара за несколько дней, составила 190 га.

Третий день борются с огнем и возле деревни Лохница Лельчицкого района Гомельской области. Он также локализован. На 14 апреля сгорели трава и кусты на площади 90 га.

13 апреля спасатели ликвидировали лесной пожар площадью 11,3 га возле деревни Новые Буды Ляховичского района Брестской области.

По данным карты неблагоприятных явлений , напряженная ситуация наблюдается в Столинском районе Брестской области, Рогачевском районе Гомельщины, а также в Минском районе.

За сутки в стране было зарегистрировано 113 природных пожаров в 56 районах.



Фото: Скрин-шот

На 13 апреля запреты на посещение лесов действуют на территории всей Брестской, Гомельской и Гродненской областей, а также в 15 районах Минщины и девяти — Могилевщины, сообщает Министерство лесного хозяйства .

К счастью для Полесья, на этой неделе по югу Беларуси ожидаются дожди. В Столине осадки обещают во второй половине дня вторника, среды и пятницы, в Лельчицах — в среду и пятницу, сообщает gismeteo.by .