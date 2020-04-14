|
Полесье просит дождя. За сутки в стране сгорели 100 га леса
Источник материала: Tut.by
За сутки в Беларуси потушили 24 лесных пожара на площади 101 га, сообщает
13 апреля разгорелся лесной пожар возле деревни Ситница Лунинецкого района Брестской области. Если в 10.00 площадь очага была 10 га, то через 20 часов фронт пожара составил около 100 га. Тушение затрудняется отсутствием подъездных путей и заболоченностью. По состоянию на 6.00 14 апреля пожар локализован.
Также спасатели и лесники продолжают бороться с огнем на болотах в Столинском районе, где горят сухая трава и кусты возле деревни Ястребель. По состоянию на утро вторника общая площадь, пройденная фронтом пожара за несколько дней, составила 190 га.
Третий день борются с огнем и возле деревни Лохница Лельчицкого района Гомельской области. Он также локализован. На 14 апреля сгорели трава и кусты на площади 90 га.
13 апреля спасатели ликвидировали лесной пожар площадью 11,3 га возле деревни Новые Буды Ляховичского района Брестской области.
По данным
За сутки в стране было зарегистрировано 113 природных пожаров в 56 районах.
На 13 апреля запреты на посещение лесов действуют на территории всей Брестской, Гомельской и Гродненской областей, а также в 15 районах Минщины и девяти — Могилевщины, сообщает
К счастью для Полесья, на этой неделе по югу Беларуси ожидаются дожди. В Столине осадки обещают во второй половине дня вторника, среды и пятницы, в Лельчицах — в среду и пятницу, сообщает
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаются пожары в Столинском и Лельчицком районах.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)