В Могилевском районе пропала 57-летняя женщина: ушла из дома и не вернулась

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе пропала 57-летняя жительница деревни Никитиничи Мария Хмаренкова, сообщает МВД. Вечером 13 апреля она вышла из дома и не вернулась.



Фото: МВД

По данным МВД, Мария Терентьевна вышла из дома в 21.00 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Женщина религиозна, может посещать старообрядческие церкви. Ранее она из дома не уходила.

Приметы: на вид 55−60 лет, рост 160−165 см, плотного телосложения, волос темный прямой, глаза голубые, уши слегка оттопырены.

Была одета: фиолетовый платок, куртка зеленого цвета ниже пояса без капюшона, кофта темного цвета, штаны и обувь темного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Марии Хмаренковой, просят позвонить по телефонам: (8 0222) 63−15−92, 63−11−90, (8 029) 609−45−90, 543−91−74, (8 025) 694−87−21 или 102.