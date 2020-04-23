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Взрыв произошел на цементном заводе в Костюковичах: никто не пострадал
Источник материала: Tut.by
На Белорусском цементном заводе в Костюковичах 22 апреля произошел взрыв — вспыхнула пылевоздушная смесь в здании угольной мельницы. Оператор не пострадала, технологический процесс предприятия не нарушен,
Спасателей вызвали в 16.59. В здании мельницы были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки.
Здание мельницы — 30 метров в высоту. Оно работает круглосуточно и используется для получения пылеугольного топлива для котельной.
Установили, что после окончания процесса производства топлива производилась вентиляция системы аспирации. И в этот момент произошла вспышка пылевоздушной смеси в корпусе рукавного фильтра на уровне 7-го этажа. Пожара не было.
В результате повреждено 10 м2 сэндвич-панелей и три окна. Эвакуация не проводилась. Причина инцидента устанавливается.
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Пожара не было - только выбило окна и часть стены на угольной мельнице.
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