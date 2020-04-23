ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Серьезная авария в Брестском районе: есть жертвы

23.04.2020 12:36 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жуткая авария в Брестском районе: в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, еще трое ранены. Как сообщили в МВД, дорожное происшествие произошло сегодня в 8 часов утра на автодороге Малорита - Знаменка. 25-летний водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения. Почему, сейчас выясняют следователи и эксперты. ВАЗ протаранил встречный "рено", которым управлял 22-летний житель Брестского района. Водитель "жигулей" погиб на месте, водитель "рено" и двое пассажиров с травмами госпитализированы. Сейчас на месте автокатастрофы работают следователи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жуткая авария в Брестском районе: в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, еще трое ранены. Как сообщили в МВД, дорожное происшествие произошло...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пенсионер 6 лет жил в бане после пожара дома - и сгорел в ней вместе с сожительницей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика