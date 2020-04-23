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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серьезная авария в Брестском районе: есть жертвы Жуткая авария в Брестском районе: в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, еще трое ранены. Как сообщили в МВД, дорожное происшествие произошло...

Жуткая авария в Брестском районе: в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, еще трое ранены. Как сообщили в МВД, дорожное происшествие произошло сегодня в 8 часов утра на автодороге Малорита - Знаменка. 25-летний водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения. Почему, сейчас выясняют следователи и эксперты. ВАЗ протаранил встречный "рено", которым управлял 22-летний житель Брестского района. Водитель "жигулей" погиб на месте, водитель "рено" и двое пассажиров с травмами госпитализированы. Сейчас на месте автокатастрофы работают следователи.