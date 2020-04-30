ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уже неделю в Пинске разыскивают без вести пропавшего жителя района

30.04.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Уже неделю в Пинске разыскивают без вести пропавшего жителя района

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД, разыскивается без вести пропавший Игнатович Михаил Николаевич, 09.12.1973 года рождения, проживающий по адресу: Пинский район, д. Горново, ул. Песчаная, д. 13, который 23 апреля около 8 часов утра уехал в Пинск и до настоящего времени его местонахождение не известно.

  • Приметы: на вид 45-46 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо ромбовидное, волосы темно-русые короткие, глаза голубого цвета, шрам посередине нижней губы.
  • Был одет: синяя болоньевая куртка, черные брюки, рубашка синяя с рисунком в клетку, синие кроссовки         

Просим граждан, которые располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 8-029-531-49-76, 31-20-19 или 102. Анонимность гарантируется.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинский ГРОЧС напоминает: уборка приусадебного участка огнём – опасная затея
Достопримечательности Пинского района обозначат QR-кодами »
Новости дня
Новости ЧП
 
На пожаре в деревне Баяново погиб 53-летний хозяин дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика