Уже неделю в Пинске разыскивают без вести пропавшего жителя района

Источник материала: Полесская правда





Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД, разыскивается без вести пропавший Игнатович Михаил Николаевич, 09.12.1973 года рождения, проживающий по адресу: Пинский район, д. Горново, ул. Песчаная, д. 13, который 23 апреля около 8 часов утра уехал в Пинск и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 45-46 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо ромбовидное, волосы темно-русые короткие, глаза голубого цвета, шрам посередине нижней губы.

на вид 45-46 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо ромбовидное, волосы темно-русые короткие, глаза голубого цвета, шрам посередине нижней губы. Был одет: синяя болоньевая куртка, черные брюки, рубашка синяя с рисунком в клетку, синие кроссовки

Просим граждан, которые располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 8-029-531-49-76, 31-20-19 или 102. Анонимность гарантируется.