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Уже неделю в Пинске разыскивают без вести пропавшего жителя района
30.04.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД, разыскивается без вести пропавший Игнатович Михаил Николаевич, 09.12.1973 года рождения, проживающий по адресу: Пинский район, д. Горново, ул. Песчаная, д. 13, который 23 апреля около 8 часов утра уехал в Пинск и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Просим граждан, которые располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 8-029-531-49-76, 31-20-19 или 102. Анонимность гарантируется.
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