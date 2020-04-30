На пожаре в деревне Баяново погиб 53-летний хозяин дома

Источник материала: Радзiма





Трагедия случилась в пятницу 24 апреля. Сообщение от соседей о пожаре в деревне Баяново поступило спасателям в 16:33. Инспектор инспекции надзора и профилактики Глусского РОЧС Максим Гурин рассказал, что на ликвидацию возгорания выехали два отделения пожарной аварийно-спасательной части Глуска, спасатели Заелицкого поста, а также Октябрьского районного отдела по ЧС. По прибытии пожарных к месту вызова дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились, огонь по сухой растительности подбирался к соседним домам. Огнеборцам удалось оперативно потушить пламя. В метре от дома спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяина дома, 1967 года рождения, который проживал один, нигде не работал. По словам соседей, при наличии денег мужчина употреблял спиртные напитки. В результате пожара огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество в доме, повредил стены. Причина пожара устанавливается.

Фото предоставлено Глусским РОЧС