Более килограмма ртути нашли в Молодечненском районе при проведении строительных работ

Источник материала: Tut.by

Более одного килограмма ртути обнаружили при проведении строительных работ в Молодечненском районе. Опасное вещество пришлось собирать спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Утром 29 апреля в агрогородке Яхимовщина местные коммунальники наткнулись на ртуть при проведении строительных работ. Вызванные к месту происшествия спасатели собрали около 1100 граммов опасного вещества.

Специалисты службы химической и радиационной защиты МЧС не обнаружили превышения содержания паров ртути в воздухе, а найденную ртуть поместили в специальный полимерный контейнер — вскоре она будет утилизирована.