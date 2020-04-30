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Более килограмма ртути нашли в Молодечненском районе при проведении строительных работ

30.04.2020 10:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более одного килограмма ртути обнаружили при проведении строительных работ в Молодечненском районе. Опасное вещество пришлось собирать спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Утром 29 апреля в агрогородке Яхимовщина местные коммунальники наткнулись на ртуть при проведении строительных работ. Вызванные к месту происшествия спасатели собрали около 1100 граммов опасного вещества.

Специалисты службы химической и радиационной защиты МЧС не обнаружили превышения содержания паров ртути в воздухе, а найденную ртуть поместили в специальный полимерный контейнер — вскоре она будет утилизирована.

 
 
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В агрогородке Яхимовщина Молодечненского района сотрудники МЧС собрали более килограмма ртути, найденной при проведении строительных работ местными...
 
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