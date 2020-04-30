|
Более килограмма ртути нашли в Молодечненском районе при проведении строительных работ
Источник материала: Tut.by
Более одного килограмма ртути обнаружили при проведении строительных работ в Молодечненском районе. Опасное вещество пришлось собирать спасателям. Об этом
Утром 29 апреля в агрогородке Яхимовщина местные коммунальники наткнулись на ртуть при проведении строительных работ. Вызванные к месту происшествия спасатели собрали около 1100 граммов опасного вещества.
Специалисты службы химической и радиационной защиты МЧС не обнаружили превышения содержания паров ртути в воздухе, а найденную ртуть поместили в специальный полимерный контейнер — вскоре она будет утилизирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В агрогородке Яхимовщина Молодечненского района сотрудники МЧС собрали более килограмма ртути, найденной при проведении строительных работ местными...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)