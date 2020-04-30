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В Солигорске спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке
Источник материала: БTОгонь вспыхнул на балконе квартиры на третьем этаже. Люди не пострадали, выгорел сам балкон, повреждены мебель и стены в комнатах, а также балконные рамы на четвертом и пятом этажах. Спасатели оперативно потушили огонь. Точные причины возгорания выясняются.
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Огонь вспыхнул на балконе квартиры на третьем этаже. Люди не пострадали, выгорел сам балкон, повреждены мебель и стены в комнатах, а также балконные рамы на...
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