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Более килограмма ртути нашли под Молодечно
Источник материала: БTБолее килограмма ртути! В Молодечненском районе во время строительных работ найдены опасные отходы. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которых вызвали на место происшествия в агрогородок Якимовщина, провели обследование территории и необходимые замеры, в ближайшее время ртуть будет утилизирована.
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Более килограмма ртути! В Молодечненском районе во время строительных работ найдены опасные отходы. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которых...
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