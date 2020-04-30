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Более килограмма ртути нашли под Молодечно

30.04.2020 15:38 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Более килограмма ртути! В Молодечненском районе во время строительных работ найдены опасные отходы. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которых вызвали на место происшествия в агрогородок Якимовщина, провели обследование территории и необходимые замеры, в ближайшее время ртуть будет утилизирована.

 
 
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Более килограмма ртути! В Молодечненском районе во время строительных работ найдены опасные отходы. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которых...
 
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