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Двое мужчин сгорели на даче в Бобруйском районе. Личность одного установлена неточно

04.05.2020 11:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При пожаре дачного дома в Бобруйском районе погибли двое мужчин, сообщает МЧС. Личность одного установлена неточно, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Пожар в садовом товариществе «Физкультурник» возле деревни Слобода произошел в ночь на 4 мая. К их приезду дом пылал, крыша частично обрушилась.

Предположение соседей о том, что внутри могут быть люди, к сожалению, подтвердились. В комнате под сгоревшими обломками нашли труп владельца дачи — 63-летнего пенсионера из Бобруйска.

На веранде под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили еще один обгоревший труп человека. Предположительно, это 54-летний знакомый погибшего владельца дома.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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