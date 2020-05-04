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Двое мужчин сгорели на даче в Бобруйском районе. Личность одного установлена неточно
Источник материала: Tut.by
При пожаре дачного дома в Бобруйском районе погибли двое мужчин, сообщает МЧС. Личность одного установлена неточно,
Пожар в садовом товариществе «Физкультурник» возле деревни Слобода произошел в ночь на 4 мая. К их приезду дом пылал, крыша частично обрушилась.
Предположение соседей о том, что внутри могут быть люди, к сожалению, подтвердились. В комнате под сгоревшими обломками нашли труп владельца дачи — 63-летнего пенсионера из Бобруйска.
На веранде под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили еще один обгоревший труп человека. Предположительно, это 54-летний знакомый погибшего владельца дома.
Причина пожара устанавливается.
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Пожар произошел глубокой ночью 4 мая.
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