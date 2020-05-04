Двое мужчин сгорели на даче в Бобруйском районе. Личность одного установлена неточно

Источник материала: Tut.by

При пожаре дачного дома в Бобруйском районе погибли двое мужчин, сообщает МЧС. Личность одного установлена неточно, сообщает СК.



Фото: Следственный комитет

Пожар в садовом товариществе «Физкультурник» возле деревни Слобода произошел в ночь на 4 мая. К их приезду дом пылал, крыша частично обрушилась.

Предположение соседей о том, что внутри могут быть люди, к сожалению, подтвердились. В комнате под сгоревшими обломками нашли труп владельца дачи — 63-летнего пенсионера из Бобруйска.

На веранде под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили еще один обгоревший труп человека. Предположительно, это 54-летний знакомый погибшего владельца дома.

Причина пожара устанавливается.