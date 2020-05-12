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Кадры опасной прогулки маленькой девочки сняли очевидцы на улице Одоевского

12.05.2020 20:05 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Малышка вылезла в открытое окно на третьем этаже, а вот попасть обратно домой ей не удавалось. Видно, что внизу девочку приготовился ловить случайный прохожий, выставив руки. Позже соседи с первых этажей растянули покрывало, чтобы в случае падения ее поймать. К счастью, все закончилось благополучно - в окне показались руки, которые схватили ребенка и затащили через окно в дом.
 
 
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Малышка вылезла в открытое окно на третьем этаже, а вот попасть обратно домой ей не удавалось. Видно, что внизу девочку приготовился ловить случайный прохожий,...
 
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