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Под Вилейкой перевернулся трактор
Источник материала: БTПод Вилейкой спасателям пришлось помогать трактористу. В результате опрокидывания сельскохозяйственной машины в агрогородке Ижа водитель оказался зажатым в кузове и не смог выбраться самостоятельно. Сотрудники при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего, он доставлен в больницу с травмами разной тяжести. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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Под Вилейкой спасателям пришлось помогать трактористу. В результате опрокидывания сельскохозяйственной машины в агрогородке Ижа водитель оказался зажатым в...
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