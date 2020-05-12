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Под Вилейкой перевернулся трактор

12.05.2020 16:21 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Под Вилейкой спасателям пришлось помогать трактористу. В результате опрокидывания сельскохозяйственной машины в агрогородке Ижа водитель оказался зажатым в кузове и не смог выбраться самостоятельно. Сотрудники при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего, он доставлен в больницу с травмами разной тяжести. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

 
 
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Под Вилейкой спасателям пришлось помогать трактористу. В результате опрокидывания сельскохозяйственной машины в агрогородке Ижа водитель оказался зажатым в...
 
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