Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 17-летний бесправник попал в ДТП Решили покататься без разрешения, но не справились с управлением! В Мядельском районе 17-летний бесправник врезался в дерево. Водитель, а также 19-летний пассажир...

Решили покататься без разрешения, но не справились с управлением! В Мядельском районе 17-летний бесправник врезался в дерево. Водитель, а также 19-летний пассажир получили телесные повреждения. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Обоих госпитализировали. Машина доставлена на штрафную стоянку. По факту аварии проводится проверка.