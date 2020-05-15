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17-летний бесправник попал в ДТП

15.05.2020 16:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT


Решили покататься без разрешения, но не справились с управлением! В Мядельском районе 17-летний бесправник врезался в дерево. Водитель, а также 19-летний пассажир получили телесные повреждения. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Обоих госпитализировали. Машина доставлена на штрафную стоянку. По факту аварии проводится проверка.
 
 
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Решили покататься без разрешения, но не справились с управлением! В Мядельском районе 17-летний бесправник врезался в дерево. Водитель, а также 19-летний пассажир...
 
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