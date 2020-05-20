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В ДФР рассказали о новой серой схеме с экспортом древесины
Источник материала: БTГерои нашего следующего материала о старости точно не думали, жили сегодняшним днем. Действовали вне закона. Серый экспорт, невозврат валюты в страну, отмывание денег. И все это на продаже древесины за рубеж. Схему раскрыли сотрудники Департамента финансовых расследований: пиломатериалы экспортировали в Европу, в основном в Германию и Италию. Валюта в страну не возвращалась, а оседала на счетах литовской фирмы. Таким образом уходили от налогов. Александр Камович подробнее.
Около 4 лет не платили налоги, а выручку утаивали на территории Евросоюза. В ДФР сегодня рассказали о новой серой схеме в сфере экспортных продаж древесины. Участники такой аферы смогли заработать более полутора миллионов евро - именно столько валюты не вернулось из-за границы. Плюс неуплаченные налоги - около 600 тысяч рублей.
А это оперативные кадры Департамента финансовых расследований из офиса той самой фирмы. На столе перед оперативниками крупная сумма наличности - это десятки тысяч долларов. Имущество подозреваемых на сумму 300 тысяч рублей арестовано. Впрочем, это лишь малая часть того, что успела заработать на продаже древесины команда белорусов.
Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси: "В период с октября 2016 по март 2020 жители Минска и Минского района приобретали на территории Республики Беларусь за наличный расчет пиломатериалы, которые в дальнейшем реализовывали в страны Евросоюза, преимущественно в Германию и Италию".
Экспортная выручка оседала на литовских счетахТолько вот деньги от экспорта оседали на счетах подконтрольной белорусам литовской фирмы, соответственно выручка скрывалась от налогообложения. Что примечательно, экспортом дерева занимались фирмы, которыми руководили иностранцы - полгода работы, затем ликвидация или реструктуризация конторы. Таким образом предприимчивым белорусам удалось провернуть 9 компаний через свою схему.
Дмитрий Дягилев, замначальника 1-го управления - начальник 1-го отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси: "Пиломатериал поставлял в адрес подконтрольного субъекта в Литве, в дальнейшем от данной фирмы пиломатериал направлялся в Германию и Италию. Оттуда поступала выручка за материал, но в Республику Беларусь от экспорта в адрес фирм выручка не поступала. Она аккумулировалась в Литве. Там он имел возможность приобрести автотранспорт на нужды литовской фирмы. При необходимости в Республику Беларусь деньги поступали в адрес подконтрольного ИП под видом маркетинговых услуг".
Возбуждены уголовные дела - подозреваемые задержаны
Добавим, что древесину для стран Евросоюза продавали по заниженной стоимости в сравнении с ценами белорусской товарной биржи. Это в свою очередь привело к тому, что наша страна недополучала еще и экспортную выручку. По фактам уклонения от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, невозвращения из-за границы валюты, а также за отмывание денег возбужден ряд уголовных дел.
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Герои нашего следующего материала о старости точно не думали, жили сегодняшним днем. Действовали вне закона. Серый экспорт, невозврат валюты в страну, отмывание...
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