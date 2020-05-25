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10 лет лишения свободы - приговор для 21-летней жительницы Минского района
Источник материала: БTДевушка признана виновной в незаконном обороте наркотиков. В феврале ее задержали, два с половиной месяца шло следствие. За это время было доказано, что обвиняемая работала на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, до задержания планировала сделать более 40 закладок в столице. Как сообщалось, на протяжении месяца обвиняемая фасовала наркотик дома, после отправляла в Минск для продажи. Во время обыска в ее квартире был обнаружен соответствующий арсенал: наркотики, весы, изолента и пакеты. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - особо опасный психотроп. По данным правоохранителей, проживала осужденная вместе с матерью, но та о бизнесе дочери и не догадывалась.
Юрий Совловец, государственный обвинитель: "Шевцова Виктория Михайловна осуждена по ч. 4 ст. 328 УК РБ. Наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в доход государства 100 базовых величин - 2700 рублей. Приговор в законную силу не вступил. И следует отметить: санкция части 4 328 статьи УК РБ предусматривает наказание исключительно лишение свободы от 10-20 лет. Со штрафом или без".
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Девушка признана виновной в незаконном обороте наркотиков. В феврале ее задержали, два с половиной месяца шло следствие. За это время было доказано, что...
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