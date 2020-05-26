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В Беларуси на железной дороге с начала года погибли 23 человекам
26.05.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси с начала текущего года на железнодорожном транспорте погибли 23 человека, еще 10 были травмированы. При этом почти половина (42%) пострадавших находилась в состоянии алкогольного опьянения, проинформировали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Там подчеркивают, что основными причинами несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности.
В БЖД напомнили, что одной из действенных мер по предупреждению происшествий на железной дороге с участием детей является использование мобильного приложения «Берегись поезда — SafeTrain». С помощью этого мобильного приложения блокируется весь медиаконтент на смартфоне ребенка при его приближении к железнодорожным путям, а также оповещаются родители. Приложение доступно для скачивания на Google Play.
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В Беларуси с начала текущего года на железнодорожном транспорте погибли 23 человека, еще 10 были травмированы. При этом почти половина (42%) пострадавших находилась в...
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