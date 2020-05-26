|
16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии
Источник материала: БTЧП в Кобрине. 16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии. С тяжелыми травмами она госпитализирована. Пострадавшая уже перенесла операцию и находится в реанимации. По информации Следственного комитета, девушка распивала спиртное вместе с 17-летней подругой, после чего они пошли гулять по крыше. Стоя на краю, подростки делали совместные фото. В какой-то момент одна из девушек поскользнулась и упала.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области: "Девушка получила сложную травму, ей сделана операция. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Следователями по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему".
Пострадавшая учится в профессионально-техническом учебном заведении Кобрина. Правоохранители в очередной раз призывают родителей более внимательно относиться к безопасности своих детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП в Кобрине. 16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии. С тяжелыми травмами она госпитализирована. Пострадавшая уже перенесла операцию и...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)