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16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии

26.05.2020 12:34 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

ЧП в Кобрине. 16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии. С тяжелыми травмами она госпитализирована. Пострадавшая уже перенесла операцию и находится в реанимации. По информации Следственного комитета, девушка распивала спиртное вместе с 17-летней подругой, после чего они пошли гулять по крыше. Стоя на краю, подростки делали совместные фото. В какой-то момент одна из девушек поскользнулась и упала.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области: "Девушка получила сложную травму, ей сделана операция. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Следователями по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему".

Пострадавшая учится в профессионально-техническом учебном заведении Кобрина. Правоохранители в очередной раз призывают родителей более внимательно относиться к безопасности своих детей.

 
 
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ЧП в Кобрине. 16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии. С тяжелыми травмами она госпитализирована. Пострадавшая уже перенесла операцию и...
 
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