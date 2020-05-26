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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии ЧП в Кобрине. 16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии. С тяжелыми травмами она госпитализирована. Пострадавшая уже перенесла операцию и...

ЧП в Кобрине. 16-летняя девушка упала с крыши пятиэтажки во время фотосессии. С тяжелыми травмами она госпитализирована. Пострадавшая уже перенесла операцию и находится в реанимации. По информации Следственного комитета, девушка распивала спиртное вместе с 17-летней подругой, после чего они пошли гулять по крыше. Стоя на краю, подростки делали совместные фото. В какой-то момент одна из девушек поскользнулась и упала.Пострадавшая учится в профессионально-техническом учебном заведении Кобрина. Правоохранители в очередной раз призывают родителей более внимательно относиться к безопасности своих детей.