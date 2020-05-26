В Кобрине 16-летняя девушка сорвалась с крыши пятиэтажки во время селфи

Источник материала: Tut.by

16-летняя жительница Кобрина попала в больницу после неудачного селфи, сообщает Следственный комитет .



Фото: Следственный комитет

25 мая пострадавшая гуляла со своей 17-летней подругой. Девушки выпили, а затем забрались на крышу пятиэтажного дома. Стоя на краю, делали селфи. Одна из них поскользнулась и упала.

Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Известно, что пострадавшая — ученица одного из средне-специальных учебных заведений Кобрина.