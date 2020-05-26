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В Кобрине 16-летняя девушка сорвалась с крыши пятиэтажки во время селфи

26.05.2020 10:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16-летняя жительница Кобрина попала в больницу после неудачного селфи, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

25 мая пострадавшая гуляла со своей 17-летней подругой. Девушки выпили, а затем забрались на крышу пятиэтажного дома. Стоя на краю, делали селфи. Одна из них поскользнулась и упала.

Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Известно, что пострадавшая — ученица одного из средне-специальных учебных заведений Кобрина.

 
 
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Пострадавшая выпила и забралась на крышу с подругой делать селфи.
 
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