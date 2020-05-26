|
В Кобрине 16-летняя девушка сорвалась с крыши пятиэтажки во время селфи
Источник материала: Tut.by
16-летняя жительница Кобрина попала в больницу после неудачного селфи, сообщает
25 мая пострадавшая гуляла со своей 17-летней подругой. Девушки выпили, а затем забрались на крышу пятиэтажного дома. Стоя на краю, делали селфи. Одна из них поскользнулась и упала.
Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Известно, что пострадавшая — ученица одного из средне-специальных учебных заведений Кобрина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшая выпила и забралась на крышу с подругой делать селфи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)