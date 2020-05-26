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Трость превращается… Пинские эксперты исследовали замаскированную рапиру
26.05.2020 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На исследование к экспертам Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз поступил необычный предмет, обнаруженный персоналом в здании медицинского учреждения Пинска. С виду обычная трость, используемая в качестве дополнительной опоры для ходьбы, при выдвижении из корпуса представляла собой атипичное оружие.
С целью установления, является ли данный предмет холодным оружием, а также определения способа его изготовления, была назначена экспертиза.
Согласно выводам эксперта Пинского межрайонного отдела ГКСЭ трость является изделием, конструктивно сходным с замаскированным холодным оружием, а именно тростью-рапирой заводского изготовления. В ее конструкцию внесены изменения. Предмет холодным оружием не является.
Такой необычный экземпляр на исследовании в практике пинских экспертов встречается впервые. Как отмечают специалисты, подобное оружие, замаскированное под трость, было распространено в XVIII веке. На протяжении следующего столетия оно было популярным в качестве модного аксессуара у состоятельных людей.
Пинским ГОВД проводится проверка.
Татьяна Коток, управление Государственного комитета
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На исследование к экспертам Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз поступил необычный предмет, обнаруженный персоналом в...
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