Трость превращается… Пинские эксперты исследовали замаскированную рапиру

Источник материала: Виртуальный Брест

На исследование к экспертам Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз поступил необычный предмет, обнаруженный персоналом в здании медицинского учреждения Пинска. С виду обычная трость, используемая в качестве дополнительной опоры для ходьбы, при выдвижении из корпуса представляла собой атипичное оружие.





С целью установления, является ли данный предмет холодным оружием, а также определения способа его изготовления, была назначена экспертиза.

Согласно выводам эксперта Пинского межрайонного отдела ГКСЭ трость является изделием, конструктивно сходным с замаскированным холодным оружием, а именно тростью-рапирой заводского изготовления. В ее конструкцию внесены изменения. Предмет холодным оружием не является.

Такой необычный экземпляр на исследовании в практике пинских экспертов встречается впервые. Как отмечают специалисты, подобное оружие, замаскированное под трость, было распространено в XVIII веке. На протяжении следующего столетия оно было популярным в качестве модного аксессуара у состоятельных людей.

Пинским ГОВД проводится проверка.

Татьяна Коток, управление Государственного комитета

судебных экспертиз по Брестской области