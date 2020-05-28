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В Минске нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в светофорный столб
Источник материала: БTВ столице выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Водитель "фольксвагена" двигался по улице Голубева в направлении проспекта Газеты "Звезда", не справился с управлением, врезался в бордюр, а затем в светофорный столб. В аварии никто не пострадал. А медицинская экспертиза показала, что в крови 59-летнего мужчины было почти три промилле алкоголя. К тому же водитель недавно привлекался к административной ответственности.
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В столице выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Водитель "фольксвагена" двигался по улице Голубева в направлении проспекта Газеты "Звезда",...
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