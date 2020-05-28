Житель Брестского района обвиняется в краже денег своего престарелого отца

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом завершено расследование уголовного дела о краже в крупном размере.





По данным следствия, ночью 24 апреля 45-летний житель Брестского района, повредив навесной замок молотком, проник в гараж, находящийся на его придомовой территории, где взломал дверцу сейфа и похитил из него две бутылки вина, 600 долларов США и 13 000 рублей, принадлежащие 86-летнему отцу, проживающему совместно.

Свои действия правоохранителям брестчанин пояснил тем, что вечером неоднократно просил у отца деньги, но последний ему отказал. Так как он знал где родитель хранит свои сбережения, решил взять их сам.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина 9 раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления и злоупотребляет спиртными напитками. Причиненный ущерб частично возмещен.

Следователями допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетель, проведены осмотры места происшествия и предметов, очные ставки, проверка показаний на месте.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

За 4 месяца текущего года следственными подразделениями Брестской области возбуждено 1086 уголовных дел по статье 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь. За этот же период следователями завершено передачей прокурору для направления в суд расследование по 374 уголовным делам в отношении 443 обвиняемых, к 98 из которых в ходе следствия была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По оконченным уголовным делам указанной категории общая сумма причиненного имущественного вреда составила более 330 тысяч рублей, он возмещен на сумму более 250 тысяч рублей. Следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 210 тысяч рублей.

Напоминаем, что тайное похищение имущества (кража) наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк