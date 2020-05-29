В Минске мужчина напал на двух водителей грузовиков и ограбил их. Ищут других пострадавших

Источник материала: Tut.by

В мае произошло два нападения на водителей грузовиков. Оба раза нападавший требовал деньги, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: sk.gov.by

Первое нападение произошло 19 мая. 48-летний водитель припарковал грузовик в переулке Промышленном и ждал загрузки. В какой-то момент к нему в автомобиль сел мужчина. Он держал руку в кармане, угрожал оружием, несколько раз толкнул мужчину и потребовал деньги. Забрав более 150 долларов и 20 белорусских рублей, злоумышленник скрылся.

Пострадавший запомнил приметы нападавшего. Следователи установили, что к месту нападения неизвестный добрался пешком, а покидал его уже на такси, водителя которого нашли. Когда изучили записи камер наблюдения по пути следования такси, выяснили, что нападавший пересел в автомобиль с регистрационными знаками, принадлежащими другому государству.



Фото: sk.gov.by

Личность нападавшего установили: им оказался 51-летний уроженец Украины. В это время он успел совершить еще один разбой, но уже в Московском районе столицы. Аналогичным способом ему удалось завладеть 100 евро. Мужчину задержали, он под стражей. На его имущество наложен арест. Уголовные дела по двум эпизодам соединены в одно производство. За совершение нападения в переулке Промышленном мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 (Разбой, совершенный повторно) УК.

Нападавший был неоднократно судим за совершение разбоя, а также за хранение незарегистрированного оружия, в январе 2019 года в России он был осужден за мошенничество.

Следователи считают, что мужчина может быть причастен к другим противоправным действиям, и просят пострадавших сообщить об этом по телефонам 8 017 389−55−55 и 8 044 500−31−11.