В Минской области под грузовой поезд попала 52-летняя женщина

Источник материала: Tut.by

Днем 28 мая на перегоне Молодечно — Уша (у остановки Татарщизна) под грузовой поезд попала 52-летняя жительница Молодечно, сообщает МВД.



Фото: МВД

Женщина вышла на пути перед приближающимся поездом. Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не удалось. Она погибла на месте.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 35 несчастных случаев, в результате которых 24 человека погибли и 11 травмированы, сообщили в МВД.