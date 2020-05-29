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В Минской области под грузовой поезд попала 52-летняя женщина
Источник материала: Tut.by
Днем 28 мая на перегоне Молодечно — Уша (у остановки Татарщизна) под грузовой поезд попала 52-летняя жительница Молодечно,
Женщина вышла на пути перед приближающимся поездом. Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не удалось. Она погибла на месте.
С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 35 несчастных случаев, в результате которых 24 человека погибли и 11 травмированы, сообщили в МВД.
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