Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Драка на площади в Гродно. Сборщик подписей и некоторые его сторонники задержаны Следующую информацию, как и следующие кадры, мы получили буквально несколько минут назад. Один широко известный в очень узких кругах сборщик подписей - дособирался...

Следующую информацию, как и следующие кадры, мы получили буквально несколько минут назад. Один широко известный в очень узких кругах сборщик подписей - дособирался до серьезного инцидента. К слову, собирал он автографы за картонное изображение собственной жены (именно в таком виде она присутствовала сегодня в Гродно). Еще с первых минут этот сбор подписей перерос в митинг, а по закону, отметим, проводить на этом этапе избирательной кампании агитационный митинг запрещено. При этом на элементарные вопросы избирателей отвечать собиратель не хотел. В итоге такая манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которую устроили на площади. Один из сотрудников милиции подвергся нападению.На этих кадрах вы все видели сами. По нашей информации, сборщик подписей и некоторые его сторонники на этот момент задержаны.