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Драка на площади в Гродно. Сборщик подписей и некоторые его сторонники задержаны

29.05.2020 22:40 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следующую информацию, как и следующие кадры, мы получили буквально несколько минут назад. Один широко известный в очень узких кругах сборщик подписей - дособирался до серьезного инцидента. К слову, собирал он автографы за картонное изображение собственной жены (именно в таком виде она присутствовала сегодня в Гродно). Еще с первых минут этот сбор подписей перерос в митинг, а по закону, отметим, проводить на этом этапе избирательной кампании агитационный митинг запрещено. При этом на элементарные вопросы избирателей отвечать собиратель не хотел. В итоге такая манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которую устроили на площади. Один из сотрудников милиции подвергся нападению.

На этих кадрах вы все видели сами. По нашей информации, сборщик подписей и некоторые его сторонники на этот момент задержаны.

 
Теги: Гродно
 
 
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Следующую информацию, как и следующие кадры, мы получили буквально несколько минут назад. Один широко известный в очень узких кругах сборщик подписей - дособирался...
 
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