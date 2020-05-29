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В Минске мужчина упал в шахту лифта строящегося дома - он погиб

30.05.2020 06:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске днем 29 мая на стройке дома погиб человек, об этом TUT.BY сообщили очевидцы.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Стас Журавлевич

Происшествие случилось на стройке на улице Пензенской около 14.30. Мужчина упал в шахту лифта — он погиб.

Это третье ЧП на стройке в Минске за последние два дня. 28 мая на стройплощадке по ул. Пономаренко погиб 46-летний начальник монтажного участка. А на одной из строительных площадок на пр. Любимова с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька. Погиб 33-летний сотрудник строительной организации.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске днем 29 мая на стройке дома погиб человек, об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
 
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