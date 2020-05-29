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В Минске мужчина упал в шахту лифта строящегося дома - он погиб
Источник материала: Tut.by
В Минске днем 29 мая на стройке дома погиб человек, об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
Происшествие случилось на стройке на улице Пензенской около 14.30. Мужчина упал в шахту лифта — он погиб.
Это третье ЧП на стройке в Минске за последние два дня. 28 мая на стройплощадке по ул. Пономаренко
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В Минске днем 29 мая на стройке дома погиб человек, об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
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