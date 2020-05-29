В Минске мужчина упал в шахту лифта строящегося дома - он погиб

Источник материала: Tut.by

В Минске днем 29 мая на стройке дома погиб человек, об этом TUT.BY сообщили очевидцы.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Стас Журавлевич

Происшествие случилось на стройке на улице Пензенской около 14.30. Мужчина упал в шахту лифта — он погиб.

Это третье ЧП на стройке в Минске за последние два дня. 28 мая на стройплощадке по ул. Пономаренко погиб 46-летний начальник монтажного участка. А на одной из строительных площадок на пр. Любимова с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька. Погиб 33-летний сотрудник строительной организации.