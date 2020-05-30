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Погибший на стройке на Пензенской рабочий оказался несовершеннолетним
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело факту гибели на стройке в Минске. Погибшим оказался несовершеннолетний парень — ему было 17 лет,
29 мая на стройке по улице Пензенской 17-летний парень, выполняя работы на 12-ом этаже, упал в неогороженную лифтовую шахту. От полученных травм он скончался на месте.
В отношении прораба, допустившего несовершеннолетнего к выполнению строительных работ без оформления документов по трудоустройству, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 (нарушение правил безопасности горных или строительных работ) УК Беларуси. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 29 мая читатели TUT.BY сообщили, что днем на стройке на улице Пензенской
Это третье ЧП на стройке в Минске за последние два дня. 28 мая на стройплощадке по улице Пономаренко
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В отношении прораба, допустившего несовершеннолетнего к выполнению строительных работ без оформления документов по трудоустройству, возбуждено уголовное дел.
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