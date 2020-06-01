В Витебском районе рабочие кладбища копали могилу, а вырыли 120 минометных мин

Источник материала: Tut.by

Рабочие, копавшие могилу на одном из кладбищ Витебской области, наткнулись на множество минометных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба УВД Витебского облисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Витебского облисполкома

В субботу, 30 мая, на кладбище в деревне Васюты Витебского района рабочие, готовившие могилу и успевшие углубиться в землю примерно на метр, обнаружили боеприпасы, после чего обратились в милицию.

Приехавшие саперы нашли 120 минометных мин калибра 81 мм, а также четыре артиллерийских взрывателя — все они лежали здесь со времен Великой Отечественной войны. Всего же за выходные специалистам удалось извлечь из земли более 200 боеприпасов. Такое большое количество мин в одном месте они объяснили тем, что, судя по всему, во время войны их свалили в одну яму.

На прошлой неделе это была не первая подобная находка в регионе. В пятницу, 29 мая, в лесу близ поселка Оболь Шумилинского района обнаружили большой склад боеприпасов времен войны: 96 минометных мин калибра 50 мм и 7 калибра 82 мм — все они позже были уничтожены саперами в безопасном месте.