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30-летний мужчина в Барановичах выпал с балкона шестого этажа. Он умер

01.06.2020 14:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи выясняют обстоятельства смерти 30-летнего жителя Ивацевичского района, который выпал с балкона шестого этажа, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

30 мая под окнами многоэтажного дома прохожие нашли лежащего мужчину. Скорая забрала пострадавшего в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

По предварительной версии, 30-летний мужчина выпал с балкона на шестом этаже дома. Перед смертью он успел рассказать врачам, что с высоты он упал без посторонней «помощи».

При осмотре места происшествия признаков криминального характера не установлено. Следователи проводят проверку.

 
 
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Врачам он успел рассказать, что с балкона он упал без посторонней «помощи».
 
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