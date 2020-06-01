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30-летний мужчина в Барановичах выпал с балкона шестого этажа. Он умер
Источник материала: Tut.by
Следователи выясняют обстоятельства смерти 30-летнего жителя Ивацевичского района, который выпал с балкона шестого этажа, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
30 мая под окнами многоэтажного дома прохожие нашли лежащего мужчину. Скорая забрала пострадавшего в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
По предварительной версии, 30-летний мужчина выпал с балкона на шестом этаже дома. Перед смертью он успел рассказать врачам, что с высоты он упал без посторонней «помощи».
При осмотре места происшествия признаков криминального характера не установлено. Следователи проводят проверку.
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Врачам он успел рассказать, что с балкона он упал без посторонней «помощи».
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