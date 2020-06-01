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В Бобруйске мужчина копал в собственном дворе - и нашел останки женщины в пакете

01.06.2020 14:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 28 мая местный житель во время земляных работ во дворе собственного дома в Бобруйске нашел скелетированные останки человека, завернутые в пакет. Об этом сообщает СК.


По предварительным данным, найденные останки принадлежат женщине, давность захоронения — несколько лет.


Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) УК.

Сейчас ищут людей, которые ранее проживали в доме и владели этим земельным участком.

 
 
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Вечером 28 мая местный житель нашел скелетированные останки человека.
 
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