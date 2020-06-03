Мужчина решил выбросить в лесу старые покрышки, но попался на камеру

Источник материала: Tut.by

Житель Могилевского района решил выбросить в лесу старые покрышки, а теперь ответит за загрязнение природы. Его поймала камера видеонаблюдения, в отношении мужчины составили административный протокол — ему грозит штраф, сообщает Mogilevnews.by.





Нарушитель попался в фотоловушку в Досовичском лесничестве Могилевского лесхоза около деревни Новая Культура. Причем был установлен знак «Ведется видеонаблюдение», но мужчина его проигнорировал.

Он приехал на машине, оставил в лесу старые покрышки и уехал. Нарушителя нашли в соседней деревне, он признал вину.

Штраф за загрязнение леса достигает 20 базовых величин, или 540 рублей.