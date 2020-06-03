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Мужчина решил выбросить в лесу старые покрышки, но попался на камеру
Источник материала: Tut.by
Житель Могилевского района решил выбросить в лесу старые покрышки, а теперь ответит за загрязнение природы. Его поймала камера видеонаблюдения, в отношении мужчины составили административный протокол — ему грозит штраф,
Нарушитель попался в фотоловушку в Досовичском лесничестве Могилевского лесхоза около деревни Новая Культура. Причем был установлен знак «Ведется видеонаблюдение», но мужчина его проигнорировал.
Он приехал на машине, оставил в лесу старые покрышки и уехал. Нарушителя нашли в соседней деревне, он признал вину.
Штраф за загрязнение леса достигает 20 базовых величин, или 540 рублей.
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Нарушителя зафиксировала камера видеонаблюдения, о работе которой вообще-то предупреждали.
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