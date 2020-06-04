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В Гродно мужчина стрелял по лифтерам из страйкбольного оружия
Источник материала: БTВ Гродно ОМОН задержал мужчину, который стрелял по работникам лифтовой службы из страйкбольного оружия. Сейчас он в психиатрической больнице. По информации милиции, дома у мужчины нашли целый арсенал. Известно, что инцидент произошел еще 1 июня. А сегодня на сайте МВД появилось видео и комментарий. Сообщается, что работники службы поднимались на верхний этаж одного из домов по улице Клецкова, чтобы отремонтировать лифт. На общем балконе 12 этажа услышали хлопки и почувствовали многочисленные удары по телу.
Оказалось, что из окна дома кто-то стрелял из предмета, похожего на автомат. Мужчины подошли к квартире стрелка. Сначала последовали угрозы, потом дверь приоткрылась, прозвучало несколько выстрелов и громкий хлопок, а после площадку заволокло дымом.
Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома: "Лифтеры сообщили в милицию о произошедшем. На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники охраны и ОМОН. Входную дверь правоохранителям открыл приехавший с работы отец стрелявшего. Сам злоумышленник забаррикадировался в своей комнате. Длительные переговоры результата не принесли, мужчина дверь не открывал и продолжал угрожать милиции. Было решено взломать дверь. Нигде не работающий 36-летний гродненец госпитализирован в УЗ "ГОКЦ "Психиатрия-наркология".
В доме обнаружен арсенал оружия и боеприпасов для игры в страйкболВ комнате правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов для игры в страйкбол. Это автомат МР-5, пять пистолетов неустановленной марки, полимерные гранаты с шариками внутри, магазины к автомату, большое количество банок с зарядом. Помимо этого изъяты несколько ножей и два газовых баллончика. После проверки действиям гродненца будет дана правовая оценка.
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В Гродно ОМОН задержал мужчину, который стрелял по работникам лифтовой службы из страйкбольного оружия. Сейчас он в психиатрической больнице. По информации...
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