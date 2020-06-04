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Житель Пинского района подшофе разбил окна и повредил забор сельсовета

04.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Житель Пинского района подшофе разбил окна и повредил забор сельсовета
В Пинском районе милиционеры оперативно установили личность хулигана, повредившего здание сельсовета, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Жители деревни Ставок пожаловались в Пинский РОВД, что нетрезвый мужчина разбил стекла в здании сельского Совета. Прибывшие на место правоохранители обнаружили поврежденный декоративный забор около здания и шесть разбитых окон. Хулиган к этому моменту успел скрыться.Житель Пинского района подшофе разбил окна и повредил забор сельсовета

Сотрудники милиции работали всю ночь. Утром сыщики и участковые инспекторы милиции задержали 35-летнего жителя соседней деревни. Мужчина сознался в содеянном. По его словам, накануне он перебрал со спиртным. Сначала он выместил свой пыл он на декоративном заборе, а потом камнем разбил окна первого и второго этажей здания.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.

По информации БелТА.

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