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В Дятловском районе во время заправки машины на мужчине загорелась одежда
Источник материала: Tut.by
В Дятловском районе при заправке автомобиля 62-летний житель деревни Руда-Яворская получил ожоги трети тела и был доставлен в больницу,
Все произошло утром 4 июня. Мужчина заправлял УАЗ при помощи мерного ведра около склада временного хранения горюче-смазочных материалов.
От разряда статического электричества синтетической куртки топливо воспламенилось и попало на одежду.
Работники склада самостоятельно потушили на нем пламя и вызвали скорую.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.
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Он в реанимации с ожогами трети тела.
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