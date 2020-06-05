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В Дятловском районе во время заправки машины на мужчине загорелась одежда

05.06.2020 11:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дятловском районе при заправке автомобиля 62-летний житель деревни Руда-Яворская получил ожоги трети тела и был доставлен в больницу, сообщает МЧС.


Фото: mchs.gov.by

Все произошло утром 4 июня. Мужчина заправлял УАЗ при помощи мерного ведра около склада временного хранения горюче-смазочных материалов.

От разряда статического электричества синтетической куртки топливо воспламенилось и попало на одежду.


Фото: mchs.gov.by

Работники склада самостоятельно потушили на нем пламя и вызвали скорую.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

 
 
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